{"_id":"6afedd682fe33329a00f0f45","slug":"video-kanwaljeet-singh-releases-video-from-the-us-against-badan-singh-baddo-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अमेरिका से कंवलजीत सिंह ने जारी किया वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अमेरिका से कंवलजीत सिंह ने जारी किया वीडियो

Dimple Sirohi

Updated Thu, 19 Nov 2026 04:58 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 04:58 PM IST







Link Copied



मेरठ के कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अमेरिका से कंवलजीत सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने बद्दो को लेकर अपनी बात रखी है। हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों और बयान से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ... और पढ़ें

विज्ञापन