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एशियाई खेलों में शॉटपुट में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली मेरठ निवासी भारतीय एथलीट किरण बालियान पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने आठ साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2024 में उनके डोपिंग नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ मेटेंडिएनोन पाए जाने के साथ ही डोप नियंत्रण के नमूने से छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध चार जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया है और तीन जुलाई 2032 तक लागू रहेगा।

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अब इस प्रतिबंध के लगने से उनका खेल कॅरिअर खत्म माना जा रहा है। पहले उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।बुधवार को नाडा की ओर से 532 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है, जिनपर प्रतिबंध लगा है। कुछ का प्रतिबंध बढ़ाया गया है। किरण बालियान उन्हीं में शामिल हैं।

नाडा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, किरण बालियान ने डोपिंग रोधी नियमों के तीन प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इनमें प्रतिबंधित पदार्थ की मौजूदगी, उसके इस्तेमाल या प्रयास और डोप नियंत्रण प्रक्रिया में छेड़छाड़ शामिल हैं। मेटेंडिएनोन प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड की श्रेणी में आता है।



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सितंबर 2024 में अस्थायी रूप से किया था निलंबन

सितंबर 2024 में नाडा की ओर से प्रतिबंधित पदार्थ मिलने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। उसके बाद इस मामले में जांच हुई और अब प्रतिबंध की कार्रवाई की गई। किरण बालियान ने 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियाई खेलों में शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वह एशियाई खेलों में शॉटपुट पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थीं। इसके अलावा उन्होंने 2023 की राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण और 2024 फेडरेशन कप में रजत पदक हासिल किया था।