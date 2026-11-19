सुबह-शाम हवा में स्मॉग, गाजियाबाद का AQI सबसे अधिक

बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अलग-अलग दर्ज किया गया। मेरठ का एक्यूआई 193 रहा, जबकि बागपत में यह बढ़कर 209 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में एक्यूआई 228 तक पहुंच गया। वहीं, मुजफ्फरनगर में एक्यूआई 127 दर्ज किया गया।



इन आंकड़ों के मुताबिक, चारों शहरों में गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर सबसे अधिक रहा। सुबह और शाम के समय हवा में स्मॉग का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दिन में धूप निकलने के बाद वातावरण में कुछ राहत महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और सूर्यास्त के बाद प्रदूषण का प्रभाव बना हुआ है।