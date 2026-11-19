मेरठ मौसम: सुबह-शाम स्मॉग का असर, दिन में धूप से राहत; AQI 193, बागपत में 209 और गाजियाबाद में 228
मेरठ में बुधवार को AQI 193 दर्ज किया गया। बागपत में 209 और गाजियाबाद में 228 रहा। सुबह-शाम स्मॉग और रात में बढ़ती ठंड के बीच दिन में धूप से राहत मिल रही है।
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के साथ प्रदूषण और सर्दी का असर भी बढ़ने लगा है। मेरठ समेत आसपास के जिलों में सुबह और शाम के समय हवा में स्मॉग महसूस किया जा रहा है, जबकि दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है।
बुधवार को मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 193 दर्ज किया गया। वहीं, बागपत में एक्यूआई 209 और गाजियाबाद में 228 तक पहुंच गया। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा और यहां एक्यूआई 127 दर्ज किया गया। दूसरी ओर, रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने से ठंड का असर बढ़ रहा है।
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सुबह-शाम हवा में स्मॉग, गाजियाबाद का AQI सबसे अधिक
बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अलग-अलग दर्ज किया गया। मेरठ का एक्यूआई 193 रहा, जबकि बागपत में यह बढ़कर 209 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में एक्यूआई 228 तक पहुंच गया। वहीं, मुजफ्फरनगर में एक्यूआई 127 दर्ज किया गया।
इन आंकड़ों के मुताबिक, चारों शहरों में गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर सबसे अधिक रहा। सुबह और शाम के समय हवा में स्मॉग का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दिन में धूप निकलने के बाद वातावरण में कुछ राहत महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और सूर्यास्त के बाद प्रदूषण का प्रभाव बना हुआ है।
दिन में धूप से राहत, सूर्यास्त के बाद बढ़ रही ठंड
मौसम में बदलाव का असर दिन और रात के तापमान में साफ नजर आ रहा है। सुबह हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। इसके विपरीत, सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ जाती है।
रात के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यह 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। ऐसे में सुबह और देर रात बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड का अधिक एहसास हो रहा है।
अगले दो-तीन दिन प्रदूषण में उतार-चढ़ाव के आसार
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आगामी दो से तीन दिनों तक प्रदूषण के स्तर में इसी तरह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है।
वहीं, रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। इससे आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ सकता है। दिन में धूप के कारण कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड तथा स्मॉग का प्रभाव बना रहने के आसार हैं।