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आग की चपेट में आकर तीनों गंभीर रूप से झुलस गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। तीनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार, गांव कैड़ी निवासी साजिद पुत्र स्व. नियाजू के मकान में बुधवार रात अचानक आग लग गई। सूचना डायल 112 के माध्यम से बाबरी थाने को मिली। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग की लपटें तेज होने के कारण फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।