ज्यादा फूल पाने के लिए कब और कौन सी खाद डालें?

पौधों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए संतुलित पोषण जरूरी है। केवल पत्तियों की बढ़त पर ध्यान देने के बजाय पौधे की जरूरत के अनुसार खाद दें। इसके लिए कुछ आसान विकल्प अपनाए जा सकते हैं।



वर्मी कंपोस्ट: यह जैविक खाद मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों को पोषण देने में मदद करती है। छोटे गमलों में एक से दो बड़े चम्मच और 10 से 12 इंच के गमलों में तीन से चार बड़े चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की ऊपरी सतह में मिला सकते हैं। इसे सामान्य तौर पर 25 से 30 दिन के अंतराल पर जरूरत के अनुसार दें।



सरसों की खली: इसका इस्तेमाल भी जैविक पोषण के लिए किया जाता है। इसे सीधे अधिक मात्रा में डालने के बजाय अच्छी तरह सड़ी या उचित तरीके से तैयार की गई खली का इस्तेमाल करें। कच्ची खली का गाढ़ा घोल या अधिक मात्रा जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।



फ्लावरिंग फर्टिलाइजर: फूल देने वाले पौधों के लिए NPK जैसे पानी में घुलनशील उर्वरक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका चयन पौधे की अवस्था और खाद के लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार करें। हर पौधे को एक जैसी मात्रा देना सही नहीं है। नए लगाए पौधों को तुरंत तेज खाद देने से बचें।



ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा खाद डालने पर पौधों की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। अधिक नाइट्रोजन देने से पत्तियां तो खूब बढ़ सकती हैं, लेकिन फूल कम आ सकते हैं।