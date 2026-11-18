सर्दियों में रंगों से महकाएं बालकनी: लगाएं ये 10 फूलों के पौधे, ज्यादा फूलों के लिए ऐसे करें गमलों की देखभाल
नवंबर में पेटूनिया, पैंजी, गेंदा, कैलेंडुला और डहेलिया समेत 10 फूलों के पौधे लगाएं। जानें गमलों की मिट्टी तैयार करने, खाद, पानी और धूप देने का सही तरीका, जिससे सर्दियों में आपकी बगिया में खूब रंग- बिरंगे फूल खिलें।
विस्तार
नवंबर का महीना आते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। यह समय सिर्फ सर्दियों के गर्म कपड़े निकालने का नहीं, बल्कि घर की बालकनी, छत और आंगन को रंग-बिरंगे फूलों से सजाने का भी है। अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक है और आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपके घर के गमले खूबसूरत फूलों से भर जाएं तो नवंबर का महीना इसके लिए अच्छा मौका है।
इस मौसम में कई ऐसे फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं, जो कम जगह में भी अच्छी तरह विकसित होते हैं और लंबे समय तक फूल देते हैं। खास बात यह है कि इन्हें लगाने के लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है। कुछ गमलों और थोड़ी सी देखभाल से आप अपनी बालकनी को भी खूबसूरत गार्डन में बदल सकते हैं।
नवंबर में लगाएं सर्दियों में खिलने वाले ये 10 फूल
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दियों के मौसम में कई मौसमी फूल अच्छी तरह विकसित होते हैं। नवंबर में तैयार पौधे खरीदकर गमलों में लगाना अच्छा विकल्प है। कुछ फूलों के बीज भी सीधे गमलों या सीड ट्रे में बोए जा सकते हैं। इन पौधों को आप अपनी पसंद और उपलब्ध जगह के अनुसार चुन सकते हैं।
1. पेटूनिया (Petunia): सर्दियों में रंग-बिरंगे फूलों के लिए पेटूनिया लोकप्रिय विकल्प है। इसके फूल गुलाबी, बैंगनी, सफेद, लाल और कई मिश्रित रंगों में मिलते हैं। इसे सामान्य गमलों और हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है। नवंबर में नर्सरी से स्वस्थ पौधा लेकर लगाना बेहतर रहेगा। इसे पर्याप्त धूप और पानी की अच्छी निकासी वाली मिट्टी चाहिए।
2. पैंजी (Pansy): पैंजी के फूल अपनी खूबसूरत बनावट और अलग-अलग रंगों के कारण आकर्षित करते हैं। इसके फूलों पर कई बार दो या तीन रंगों का संयोजन दिखाई देता है। यह छोटे गमलों और बालकनी के लिए अच्छा विकल्प है। इसे ठंडा मौसम पसंद है। तेज गर्मी और पानी जमा होने से पौधे को नुकसान पहुंच सकता है।
3. कैलेंडुला (Calendula): पीले और नारंगी रंग के खूबसूरत फूलों वाला कैलेंडुला सर्दियों के गार्डन में आसानी से जगह बना लेता है। इसे बीज से भी उगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पर्याप्त धूप जरूरी है। मुरझाए फूलों को समय-समय पर हटाते रहें, इससे नए फूल आने में मदद मिलती है।
4. गेंदा (Marigold): गेंदा ऐसा पौधा है जिसे गमलों और बगीचे दोनों में आसानी से लगाया जा सकता है। इसके पीले और नारंगी फूल घर को आकर्षक लुक देते हैं। नवंबर में इसकी उपयुक्त मौसमी किस्मों के तैयार पौधे लगा सकते हैं। इसे अच्छी धूप दें और मिट्टी को बहुत ज्यादा गीला न रखें।
5. डहेलिया (Dahlia): अगर आप बड़े और आकर्षक फूल पसंद करते हैं तो डहेलिया अच्छा विकल्प है। इसकी कई किस्में अलग-अलग रंग और आकार के फूल देती हैं। इसे मध्यम से बड़े आकार के गमले में लगाएं, ताकि जड़ों को पर्याप्त जगह मिल सके। पौधे को पर्याप्त धूप और सहारे की जरूरत पड़ सकती है।
6. डायन्थस (Dianthus): छोटे, आकर्षक और कई रंगों में खिलने वाले फूलों के लिए डायन्थस लगाया जा सकता है। यह गमलों और छोटी जगहों के लिए उपयुक्त है। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी में पानी जमा न हो।
7. फ्लॉक्स (Phlox): फ्लॉक्स के छोटे-छोटे फूल जब एक साथ खिलते हैं तो पौधा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यह गुलाबी, सफेद, लाल और बैंगनी जैसे रंगों में मिलता है। इसे गमलों में लगाने के लिए अच्छी मिट्टी और पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखें।
8. स्नैपड्रैगन (Snapdragon): इसे एंटीराइनम भी कहा जाता है। इसके फूल डंठल पर गुच्छों में खिलते हैं और पौधा गार्डन को अलग लुक देता है। इसे मध्यम या बड़े गमले में लगाएं। पौधे को पर्याप्त धूप और जरूरत के अनुसार सहारा दें।
9. स्वीट पी (Sweet Pea): अगर आपको खुशबूदार फूल पसंद हैं तो स्वीट पी अच्छा विकल्प है। यह बेल की तरह बढ़ता है और इसे चढ़ने के लिए जाली या सहारा देना चाहिए। इसके बीज सीधे गमले में बोए जा सकते हैं। गमले में पर्याप्त गहराई और मिट्टी की अच्छी निकासी जरूरी है।
10. एलिसम (Alyssum): छोटे-छोटे फूलों वाला एलिसम गमलों के किनारों और हैंगिंग बास्केट के लिए अच्छा विकल्प है। इसकी कई किस्मों में हल्की खुशबू भी होती है। इसे पेटूनिया और दूसरे मौसमी पौधों के साथ लगाकर गमले को और आकर्षक बनाया जा सकता है।
गमलों में पौधे लगाने से पहले ऐसे तैयार करें मिट्टी
अच्छी फ्लावरिंग का आधार सिर्फ महंगे बीज या खाद नहीं, बल्कि मिट्टी की सही तैयारी भी है। गमले में ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो पौधों की जड़ों को पोषण देने के साथ अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल सके। इसके लिए सामान्य तौर पर 40 प्रतिशत बगीचे की मिट्टी, 30 प्रतिशत अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद और 30 प्रतिशत मोटी रेत या अन्य हवा का संचार बनाए रखने वाली सामग्री का मिश्रण तैयार किया जा सकता है। मिट्टी की प्रकृति के अनुसार इस अनुपात में बदलाव भी किया जा सकता है।
पौधे लगाने से पहले गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर जांच लें। यदि पुराने गमले इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें जमा पुरानी जड़ों और खराब मिट्टी को साफ करें। पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना उसे गमले में लगाएं और लगाने के बाद हल्का पानी दें। बीज से पौधे तैयार करने के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। बहुत छोटे बीजों को अधिक गहराई में न दबाएं।
ज्यादा फूल पाने के लिए कब और कौन सी खाद डालें?
पौधों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए संतुलित पोषण जरूरी है। केवल पत्तियों की बढ़त पर ध्यान देने के बजाय पौधे की जरूरत के अनुसार खाद दें। इसके लिए कुछ आसान विकल्प अपनाए जा सकते हैं।
वर्मी कंपोस्ट: यह जैविक खाद मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों को पोषण देने में मदद करती है। छोटे गमलों में एक से दो बड़े चम्मच और 10 से 12 इंच के गमलों में तीन से चार बड़े चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की ऊपरी सतह में मिला सकते हैं। इसे सामान्य तौर पर 25 से 30 दिन के अंतराल पर जरूरत के अनुसार दें।
सरसों की खली: इसका इस्तेमाल भी जैविक पोषण के लिए किया जाता है। इसे सीधे अधिक मात्रा में डालने के बजाय अच्छी तरह सड़ी या उचित तरीके से तैयार की गई खली का इस्तेमाल करें। कच्ची खली का गाढ़ा घोल या अधिक मात्रा जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।
फ्लावरिंग फर्टिलाइजर: फूल देने वाले पौधों के लिए NPK जैसे पानी में घुलनशील उर्वरक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका चयन पौधे की अवस्था और खाद के लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार करें। हर पौधे को एक जैसी मात्रा देना सही नहीं है। नए लगाए पौधों को तुरंत तेज खाद देने से बचें।
ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा खाद डालने पर पौधों की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। अधिक नाइट्रोजन देने से पत्तियां तो खूब बढ़ सकती हैं, लेकिन फूल कम आ सकते हैं।
धूप और पानी का रखें खास ध्यान
सर्दियों में भी फूलों वाले ज्यादातर मौसमी पौधों को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। पेटूनिया, गेंदा, कैलेंडुला और डहेलिया जैसे पौधों को ऐसी जगह रखें जहां सामान्य तौर पर रोजाना चार से छह घंटे धूप मिल सके। हालांकि, कुछ पौधों और किस्मों की जरूरत अलग हो सकती है।
पानी देने का कोई एक तय नियम नहीं है। गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह छूकर देखें। अगर मिट्टी सूखी लगे तो पानी दें। सर्दियों में पानी की जरूरत गर्मियों के मुकाबले कम हो सकती है। सुबह पानी देना बेहतर रहता है। ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।
इन गलतियों से बचेंगे तो लंबे समय तक खिलेंगे फूल
कई बार लोग अच्छे बीज और पौधे खरीदने के बावजूद भरपूर फूल नहीं पा पाते। इसकी वजह कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं। पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी देना, बिना जानकारी के बार-बार खाद डालना और कम धूप वाली जगह पर रखना फ्लावरिंग को प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा मुरझाए फूलों और सूखी पत्तियों को समय-समय पर हटाते रहें। इससे पौधे की ऊर्जा नए फूलों और स्वस्थ बढ़त की ओर लगाने में मदद मिलती है। लंबे पौधों को जरूरत पड़ने पर सहारा दें। बहुत ठंडी रातों या पाले की आशंका होने पर गमलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। पौधों की पत्तियों पर कीट या बीमारी के लक्षण दिखें तो समय रहते उनकी पहचान कर उचित उपचार करें।
थोड़ी सी तैयारी और नियमित देखभाल से नवंबर में लगाए गए पौधे आने वाले सर्दियों के महीनों में आपके घर को रंग-बिरंगे फूलों से सजा सकते हैं। गार्डनिंग के लिए बड़े बजट या बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। सही पौधे, अच्छी मिट्टी, पर्याप्त धूप और संतुलित खाद से छोटे से गमले में भी खूबसूरत फूलों का संसार तैयार किया जा सकता है।