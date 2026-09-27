{"_id":"6ab946af60ba23fafc06aa11","slug":"video-immerse-the-idol-amidst-chants-of-ganpati-bappa-come-early-next-year-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: 'गणपति बप्पा, अगले बरस तुम जल्दी आना' के जयघोष के बीच प्रतिमा किया विसर्जन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर के रामलीला मैदान में रविवार को गणेश महोत्सव के समापन पर महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गणपति की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद गणपति बप्पा की शोभायात्रा निकाली गई। इसमें शामिल विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभायात्रा का कस्बे में जगह-जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मध्य गंग नहर पहुंचने पर आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने ‘गणपति बप्पा, अगले बरस तुम जल्दी आना’ के जयघोष के बीच प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान सतीश चंद्र मौर्य और रोहिणी उपाध्याय ने मंत्रोच्चार के साथ मांगलिक क्रियाएं संपन्न कराईं।

... और पढ़ें