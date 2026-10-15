Meerut: वोट बनवाने का मिला एक और मौका, 17 और 24 अक्टूबर को हर बूथ में लगेंगे कैंप, जिलाधिकारी ने ली बैठक

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मेरठ। निर्वाचक नामावलियो के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पहले होने वाले विशेष अभियान के सम्बन्ध में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वी.के.सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के अध्यक्ष, सचिवो, उनके प्रतिनिधियों और सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें बताया गया की आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 से पहले विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत 17 अक्टूबर 2026 और 24 अक्टूबर 2026 को विशेष कैम्प आयोजित किये जाएंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें मतदाता सूची में दर्ज कराये जाने की सुविधा प्रदान करना है। जिनका नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो पाया है या किन्ही कारणो से विलोपित हो गया है ऐसे नागरिक किसी भी समय पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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