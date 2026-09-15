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मेरठ: मवाना तहसील के खिलाफ कमिश्नरी पर किसानों का धरना, जिलाध्यक्ष बोले- मांगें पूरी होने तक नहीं उठेंगे

Dimple Sirohi

Updated Tue, 15 Sep 2026 12:52 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 12:52 PM IST







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वाना तहसील के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के किसानों ने कमिश्नरी परिसर में धरना और पंचायत शुरू की। किसान जिलाध्यक्ष कालू प्रधान ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक किसान धरने से नहीं उठेंगे। किसानों ने तहसील से जुड़ी समस्याओं और मांगों को लेकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मांगों के समाधान की मांग की। ... और पढ़ें

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