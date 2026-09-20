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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Devotees swayed to the music during the cultural programs following the Aarti.

Meerut: आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झूमे श्रद्धालु

Sun, 20 Sep 2026 11:34 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:34 PM IST
Devotees swayed to the music during the cultural programs following the Aarti.
मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में रविवार को श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति बप्पा की आरती से हुई। आरती में कस्बे के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।
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