Meerut: देवी-देवताओं के स्वरुपों में सजे बच्चों को देखने पहुंचे श्रद्धालू

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मेरठ। शनिवार को भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में जगह-जगह कार्यक्रम हुए। लालकुर्ती स्थित शनि मंदिर में लगी झांकी में छोटे-छोटे बच्चे देवी-देवताओं के स्वरुपों में सजे बच्चों को देखने और मंदिर में ठाकुर जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बच्चों की खूब फोटो भी ली और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए।

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