मेरठ के सेंट्रल मार्केट में छह भवनों पर चला बुलडोजर, 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगा आवास विकास

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मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छह भवनों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आवास विकास परिषद के अनुसार, सील किए गए 44 भवनों में से छह भवन आवासीय संपत्ति पर व्यावसायिक उपयोग के लिए बने हुए थे। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर आवास विकास परिषद इन छह भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर सौंपेगा। कार्रवाई के बाद रिपोर्ट में संबंधित भवनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण शामिल किया जाएगा।

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