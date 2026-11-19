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मेरठ: भाजपा के मतदाता जोड़ो अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित, अभियान को लेकर हुई चर्चा

Dimple Sirohi

Updated Thu, 19 Nov 2026 04:58 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 04:58 PM IST







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मेरठ के लालकुर्ती स्थित सोणे जैसलाल रामदास धर्मशाला में भाजपा की ओर से मतदाता जोड़ो अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में मतदाता जोड़ने और अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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