{"_id":"6aa2e6ef3b31d033a10392df","slug":"video-bhoomi-pujan-in-hastinapur-for-the-lord-shri-ganesha-chaturthi-festival-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: भगवान श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए हस्तिनापुर में भूमि पूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर में भगवान श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के आयोजन को लेकर बृहस्पतिवार को कस्बे श्री रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया गया। जो गुरुवार से शुरू होकर 26 सितंबर तक मूर्ति विसर्जन होने तक आयोजित होगा।भारतीय पांडव सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में विधि-विधान से भूमि पूजन कर मेले के सफल आयोजन की गणपति बप्पा से कामना की।

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