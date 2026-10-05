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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Bhai Dharam Singh’s Birth Anniversary Celebrated at Saifpur Gurdwara, Thousands of Devotees Attend

मेरठ: हस्तिनापुर के सैफपुर गुरुद्वारे में भाई धर्म सिंह के जन्मोत्सव पर उमड़ी संगत, वीर गाथाओं से गूंजा दरबार

Mon, 05 Oct 2026 05:22 PM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Mon, 05 Oct 2026 05:22 PM IST
Bhai Dharam Singh’s Birth Anniversary Celebrated at Saifpur Gurdwara, Thousands of Devotees Attend
हस्तिनापुर के सैफपुर कर्मचंदपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में पंच प्यारे भाई धर्म सिंह जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली, पंजाब, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामराज और नजीबाबाद समेत विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में सिख संगत पहुंची। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और सरोवर में स्नान कर धर्मलाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में शब्द कीर्तन, अमृत संचार और भाई धर्म सिंह के जीवन व गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति उनके समर्पण से जुड़ी वीर गाथाएं सुनाई गईं।
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