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Meerut: अमित हत्याकांड फैसले से पहले मां ने मांगी सख्त सजा, बोलीं- 'जैसे मेरे लाल का गला घोंटा वैसे ही मिले सजा’
मेरठ। बेटे की हत्या का दर्द, इंसाफ की उम्मीद और तीन मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता। अमित उर्फ मिक्की कश्यप की मां मुनेश देवी फैसले से पहले इन्हीं भावनाओं के बीच हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके बेटे का गला घोंटकर हत्या की गई। उसी तरह दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए। तभी उनके कलेजे को ठंडक मिलेगी। बेटे को खोने के बाद अब वह उसके तीन बच्चों अनिकेत, अनुष्का और गोरी का पालन-पोषण कर रही हैं। बहसूमा के गांव अकबरपुर सादात निवासी मुनेश देवी के लिए बेटे की मौत का दुख आज भी गहरा है। एक तरफ बेटे को खोने का दर्द है तो दूसरी ओर पोते-पोतियों के भविष्य की जिम्मेदारी। वह बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहतीं। अब उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार है। उनकी उम्मीद है कि बेटे के हत्यारों को ऐसी सजा मिले। जिससे उन्हें इंसाफ का अहसास हो सके। दरअसल 13 अप्रैल 2025 को अमित का शव घर में बिस्तर पर मिला था। शुरुआत में उसकी मौत सांप के डसने से होने की बात सामने आई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला, नाक और मुंह दबाने से दम घुटने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई। मामले में अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने सात अक्टूबर को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी।
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