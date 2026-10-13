{"_id":"6ace6e24d0da8224b5040641","slug":"video-beautiful-tableaux-became-the-center-of-attraction-in-the-ram-procession-of-cantonment-ramlila-committee-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: छावनी रामलीला कमेटी की राम बारात में सुंदर झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। सदर भैंसाली मैदान से छावनी रामलीला कमेटी की राम बरात निकली, जिसमें प्रभू श्रीराम, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघन घोड़े पर सवार हुए। वहीं बरात में शामिल सुन्दर झांकियां सभी के आकर्षण का केन्द्र बनीं रहीं। राम बारात सदर क्षेत्र के ढोलकी मोहल्ले से सदर धरमपुरी, सदर थाने के सामने से होते हुए सदर सर्राफा बाज़ार, चौंक बाजार, आबूलेन, कबाड़ी बाजार होते हुए भैंसाली मैदान पर पहुंचकर संपन्न हुई।

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