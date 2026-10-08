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वेतन बढ़ाने की मांग पर आशा कार्यकर्ताओं का मार्च, कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
मेरठ में ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ता सेवा समिति की सदस्यों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वेतन बढ़ाने समेत अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग की।
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