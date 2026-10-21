{"_id":"6ad7c7fbc614f7495e009fcf","slug":"video-artists-performed-stunts-in-the-historical-ramlila-of-ravanas-in-laws-house-mauripade-there-was-a-huge-crowd-of-spectators-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: रावण के ससुराल मौरीपाड़े की ऐतिहासिक रामलीला में कलाकारों ने करतबों के साथ किया मंचन, दर्शकों की रही भारी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Meerut: रावण के ससुराल मौरीपाड़े की ऐतिहासिक रामलीला में कलाकारों ने करतबों के साथ किया मंचन, दर्शकों की रही भारी भीड़

Pratyush Sharma

Updated Wed, 21 Oct 2026 01:28 AM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 01:28 AM IST







Link Copied



मेरठ। मेरठ के सबसे पुराने मोहल्ले और रावण की ससुराल कहे जाने वाले कोतवाली मौरीपाड़े में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन हुआ, जिसमें क्षेत्र के ही रहने वाले लोग ही रामलीला के कलाकार बने और रामलीला का मंचन किया। इस दौरान लाठी से हैरतअंगेज़ करतब दिखा कर कलाकारों ने सभी को आश्चर्य चकित कर दिया। रामलीला मंचन देखने के लिए देर रात तक दर्शकों की भीड़ लगी रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन