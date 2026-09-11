{"_id":"6aa3cb181e73cd4d4a09a273","slug":"video-savarna-ekta-manch-raises-rallying-cry-at-collectorate-against-ugc-law-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूजीसी कानून के विरोध में कलेक्ट्रेट पर सवर्ण एकता मंच का हुंकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मऊ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को 'सवर्ण एकता मंच' के तत्वावधान में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए कानून/नियमों के विरोध में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंच से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए विजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि यूजीसी का यह नया कानून सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षाविदों के हितों के खिलाफ है। इससे शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा और योग्य अभ्यर्थियों के अवसरों को सीमित किया जाएगा।

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