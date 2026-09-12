यूपी: पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को लगी गोली, छिनैती का आरोपी गिरफ्तार; दो साथी भागे
मऊ जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला से छिनैती करने वाले शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपी को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया।
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मऊ जिले में हलधरपुर थाना क्षेत्र में महिला से छिनैती की घटना में वांछित शातिर बदमाश को हलधरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल को उपचार के लिए सीएचसी रतनपुरा में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, पीली धातु की कान की बाली, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन बाइक बरामद की है। वहीं उसके दो साथी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकले।
पुलिस के अनुसार 5 सितंबर 2026 को चकरा से जमीनसहरुल्ला मार्ग पर एक महिला से छिनैती की घटना हुई थी। मामले में हलधरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम शुक्रवार/शनिवार की देर रात मुखबिर की सूचना पर जमीन बेरुकी की ओर घेराबंदी कर रही थी।
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पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में थानाध्यक्ष बाल-बाल बच गए। इसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें मंयक उर्फ प्रिंस यादव (23) पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी टेघुनिया गोविंदपुर, थाना घोसी के दाहिने पैर में गोली लगी।
पुलिस ने घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी रतनपुरा पहुंचाया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 9 एमएम का एक खोखा कारतूस, की-पैड मोबाइल, एक जोड़ी पीली धातु की कान की बाली और होंडा शाइन मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि बरामद कान की बाली छिनैती की घटना से संबंधित है। मामले में धारा 109(1), 3(5) बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
दो साथी अंधेरे में फरार
मुठभेड़ के दौरान मंयक के दो साथी राजा राजभर पुत्र भृगु राजभर निवासी रसड़ी और लाला उर्फ योगेंद्र राजभर पुत्र रामअवतार राजभर निवासी रसड़ी, थाना घोसी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकले। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
घोसी थाने का हिस्ट्रीशीटर है मंयक
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मंयक उर्फ प्रिंस यादव घोसी थाने का हिस्ट्रीशीटर और शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ दोहरीघाट, मधुबन और सरायलखंसी थानों में चोरी, हथियार रखने, धमकी तथा गैंगस्टर एक्ट समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी मधुबन दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।