Mau News: बाढ़ में पिड़ित परिवारों की मदद के लिए ब्रह्माकुमारी बहनों ने की प्रार्थना

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्माकुमारी विमला दीदी ने कहा कि ईश्वरीय स्मृति, सकारात्मक संकल्प और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम पीड़ित आत्माओं के प्रति शांति एवं प्रेम के शुभ संकल्प भेज सकते हैं। इसके पश्चात सभी उपस्थित लोगों ने कुछ समय मौन एवं ध्यान में रहकर बाढ़ पीड़ितों के लिए शांति की कामना की। विज्ञापन

इस संवेदनापूर्ण आयोजन में डॉ एपी जयसवाल, मंजुला जयसवाल, निगम, पूनम, पंकज, मंजू, राम भवन, राम बचन, डॉ सुरेश मौर्य आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्माकुमारी विमला दीदी ने कहा कि ईश्वरीय स्मृति, सकारात्मक संकल्प और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम पीड़ित आत्माओं के प्रति शांति एवं प्रेम के शुभ संकल्प भेज सकते हैं। इसके पश्चात सभी उपस्थित लोगों ने कुछ समय मौन एवं ध्यान में रहकर बाढ़ पीड़ितों के लिए शांति की कामना की।इस संवेदनापूर्ण आयोजन में डॉ एपी जयसवाल, मंजुला जयसवाल, निगम, पूनम, पंकज, मंजू, राम भवन, राम बचन, डॉ सुरेश मौर्य आदि उपस्थित रहे।

मऊ। नगर के पुरानी तहसील स्थित केंद्र पर शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों की तरफ से बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए विशेष सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति, धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की गई।