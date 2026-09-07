जनसमस्याओं व भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन; VIDEO

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नगर क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं, जलभराव, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर सोमवार को मुनौव्वर अली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे नागरिकों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी को छह सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर जल्द निस्तारण की मांग की। ज्ञापन में चेताया गया कि यदि समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो आमजन सड़कों पर उतरकर जन-आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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