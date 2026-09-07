स्टेडियम में टेंडर की राह देख रहा बदहाल बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल; VIDEO

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नगर के बलिया मोड़ स्थित जिले का एकमात्र डा. भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ शहर के सैकड़ों युवा खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। एक तरफ जहां कई खेलों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। वहीं कुछ खेल के प्रति सौतेला व्यवहार हो रहा है। जिसके कारण खिलाड़ियों में काफी निराशा है।

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