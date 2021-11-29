Mau News: बद्रीनाथ धाम की थीम पर दुबारी मोड़ पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल

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इस बार श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम की झलक दिखाने के लिए बद्रीनाथ थीम पर पंडाल बनाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष डॉ. यूसी गुप्त ने कहा कि दुर्गा पूजा को भव्य और आकर्षक बनाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।पंडाल को बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर सजाने की तैयारी की जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव हो सके।संरक्षक एवं शहीद इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रमोद कुमार मल्ल ने कहा कि समिति के सभी सदस्य आपसी सहयोग से पूजा आयोजन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। पंडाल निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा।बैठक में सभासद गोविंद यादव, मनोज कुमार पाण्डेय, राम सिंह यादव, मनोज कुमार वर्मा, संजय गुप्त, विशाल गुप्त, बृजेश साहनी, प्रदीप गुप्त आदि मौजूद थे। संवाद