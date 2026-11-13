छठ महापर्व को लेकर मंडी में उमड़ी खरीदारों की भीड़, VIDEO

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लोक आस्था के महापर्व छठ के आगमन के साथ ही नगर के ख़्वाजहाँपुर स्थित फल और सब्जी मंडी में शुक्रवार सुबह से ही खरीदारों का तांता लगा रहा। नहाय-खाय के साथ व्रत की शुरुआत होते ही श्रद्धालु और फुटकर विक्रेता बड़ी संख्या में मंडी पहुंचे, जिससे पूरे परिसर में भारी चहल-पहल और भीड़ देखने को मिली।

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