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छठ महापर्व को लेकर मंडी में उमड़ी खरीदारों की भीड़, VIDEO

Fri, 13 Nov 2026 09:02 PM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Fri, 13 Nov 2026 09:02 PM IST
Crowds of shoppers throng the market for the Chhath festival
लोक आस्था के महापर्व छठ के आगमन के साथ ही नगर के ख़्वाजहाँपुर स्थित फल और सब्जी मंडी में शुक्रवार सुबह से ही खरीदारों का तांता लगा रहा। नहाय-खाय के साथ व्रत की शुरुआत होते ही श्रद्धालु और फुटकर विक्रेता बड़ी संख्या में मंडी पहुंचे, जिससे पूरे परिसर में भारी चहल-पहल और भीड़ देखने को मिली।
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