Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Harassment of traders will not be tolerated under any circumstances: Dr. Ram Gopal Gupta

व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं : डॉ. राम गोपाल गुप्त

Fri, 13 Nov 2026 01:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Harassment of traders will not be tolerated under any circumstances: Dr. Ram Gopal Gupta
मऊ। नगर के रौजा स्थित कार्यालय पर बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जनपद मऊ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. रामगोपाल गुप्त ने दो टूक कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉ. गुप्त ने कहा कि व्यापारी समाज देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
विज्ञापन

उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे व्यापारियों के साथ शालीनतापूर्ण एवं मित्रवत व्यवहार करें। उनका मानना है कि आपसी सम्मान और सकारात्मक संवाद से ही प्रशासन व व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकता है, जिससे समस्याओं का त्वरित निस्तारण संभव होगा।
विज्ञापन

बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री कन्हैया लाल जायसवाल, जिला संगठन मंत्री सुभाष चंद्र कन्नौजिया, नगर उपाध्यक्ष गामा यादव तथा नगर कार्यसमिति के मंत्री दिलीप कुमार गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed