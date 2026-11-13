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छठ पर्व को लेकर डीएम व एसपी ने किया प्रमुख घाटों का निरीक्षण, VIDEO
छठ पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन और पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने जनपद मुख्यालय सहित घोसी तहसील क्षेत्र के प्रमुख छठ घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने घाटों पर साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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