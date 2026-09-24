{"_id":"6ab510454f414837b005f21e","slug":"video-accused-in-murder-case-carrying-reward-of-rs25000-arrested-following-police-encounter-in-mau-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मऊ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मऊ जिले में चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के असलपुर पुलिया के पास बृहस्पतिवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ हुई। इस दौरान नीरज उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। अनीश कुमार की हत्या के आरोप में एसपी मऊ ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए आरोपी के पास से तमंचा और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई।

... और पढ़ें