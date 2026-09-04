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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Religious rituals begin at Shri Krishna Janmabhoomi crowds throng for darshan

VIDEO: श्रीकृष्ण जन्मभूमि में धार्मिक अनुष्ठान शुरू, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

Fri, 04 Sep 2026 11:30 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:30 PM IST
Religious rituals begin at Shri Krishna Janmabhoomi crowds throng for darshan
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के भागवत भवन में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। घड़ी की सुई ने जैसे ही 11 बजाए श्रीगणेश, नवगृह स्थापना के साथ पूजन शुरू हो गया। 11.55 बजे तक कमल पुष्प एवं तुलसीदल से सहस्त्रार्चन होगा। 11.59 बजते ही भागवत भवन स्थित युगल सरकार के पट बंद हो जाएंगे। ठीक 12 बजे लीलाधर के चलित श्रीविग्रह को भागवत भवन लाया जाएगा। यहां रजत कमल पुष्प में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक किया जाएगा।
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