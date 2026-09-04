VIDEO: श्रीकृष्ण जन्मभूमि में धार्मिक अनुष्ठान शुरू, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के भागवत भवन में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। घड़ी की सुई ने जैसे ही 11 बजाए श्रीगणेश, नवगृह स्थापना के साथ पूजन शुरू हो गया। 11.55 बजे तक कमल पुष्प एवं तुलसीदल से सहस्त्रार्चन होगा। 11.59 बजते ही भागवत भवन स्थित युगल सरकार के पट बंद हो जाएंगे। ठीक 12 बजे लीलाधर के चलित श्रीविग्रह को भागवत भवन लाया जाएगा। यहां रजत कमल पुष्प में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक किया जाएगा।

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