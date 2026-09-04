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मथुरा से जन्माष्टमी 2026: जन्मस्थान पर सीएम योगी करेंगे गो-पूजन, आराध्य की पूजा के बाद भक्तों पर बरसाएंगे फूल
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 10:01 AM IST
खास बातें
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे। गो-पूजन और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना के बाद सीएम योगी श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे और पुष्पवर्षा भी करेंगे।
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लाइव अपडेट
10:04 AM, 04-Sep-2026
श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर मुख्य उत्सवश्रीकृष्ण जन्मस्थान पर मुख्य उत्सव
श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर मुख्य उत्सव का आयोजन होगा। यहां शुक्रवार सुबह 5:30 बजे से रात्रि 1:30 बजे तक निरंतर प्रवेश रहेगा। वहीं, ब्रज के सभी छोटे-बड़े मंदिर और चौराहों को भी सजाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस, पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु कृष्ण जन्मोत्सव के गवाह बनेंगे। लल्ला के स्वागत में पूरा ब्रज ही नहीं देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु आतुर हैं। मथुरा-वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में शुक्रवार मध्यरात्रि 12 बजे कन्हैया के जन्म लेते ही... हाथी-घोड़ा पालकी जय कन्हैयालाल की जयघोष गूंजने लगेगा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान, ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, प्रेम व इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए बृहस्पतिवार को ही हजारों लोग उमड़ पड़े और यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।
09:56 AM, 04-Sep-2026
आज घर-घर जन्म लेंगे कृष्ण कन्हाई
आज घर-घर जन्म लेंगे कृष्ण कन्हाई, गूंजेगी मंगल बधाई। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के अवसर पर यह भावना समूचे ब्रज को झंकृत किए हुए है। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास पूरे ब्रज में हिलोरें ले रहा है। हर ब्रजवासी अपने कान्हा के आगमन का पलक-पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। उनके स्वागत के लिए ब्रज स्वर्ग सा सज गया है। जगह-जगह तोरणद्वार और रंग बिरंगी रोशनी से शहर के समूचे मार्ग और चौराहे यहां तक की गलियां तक रोशन हैं। शुक्रवार मध्यरात्रि 12 बजे घर-घर कन्हाई जन्म लेंगे तो हर घर में मंगल बधाई गीत गूजेंगे। उनके दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु ब्रज में आ चुके हैं। यह सिलसिला निरंतर जारी है।
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09:50 AM, 04-Sep-2026