फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Krishna Janmashtami 2026: CM Yogi Offers Prayers at Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura

जन्माष्टमी 2026: गो पूजन किया, श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल, जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी; देखें ये खास तस्वीरें

Fri, 04 Sep 2026 01:02 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 01:02 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान में गो-पूजन और भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं, जिसके बाद पूरा जन्मस्थान परिसर जय श्रीकृष्ण और राधे-राधे के जयघोष से गूंज उठा।

विज्ञापन
Krishna Janmashtami 2026: CM Yogi Offers Prayers at Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura
सीएम योगी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर  मथुरा में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह 10 बजे श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सीएम योगी के मुख्यमंत्री के जन्मस्थान पहुंचते ही पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने जय श्रीकृष्ण और राधे-राधे के जयघोष से वातावरण को गुंजायमान कर दिया।


मुख्यमंत्री करीब 30 मिनट तक श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में रहे। जन्मस्थान पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले गोप पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भागवत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।
 
Krishna Janmashtami 2026: CM Yogi Offers Prayers at Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura
जन्मभूमि पर सीएम योगी पूजा करते हुए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पूजा-अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण के समक्ष देशवासियों के कल्याण और प्रदेश की उन्नति की प्रार्थना की। जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान में उमड़े श्रद्धालुओं में भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। पुष्प वर्षा होते ही श्रद्धालुओं में उत्साह और बढ़ गया तथा पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा।

 
Krishna Janmashtami 2026: CM Yogi Offers Prayers at Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura
सीएम योगी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत पर कई बार आक्रांताओं ने आक्रमण किए। देश की संस्कृति और सनातन परंपराओं को कमजोर करने के प्रयास भी हुए, लेकिन सनातन की आस्था और विश्वास को कोई डिगा नहीं सका। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचता है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Krishna Janmashtami 2026: CM Yogi Offers Prayers at Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura
गो पूजन करते सीएम योगी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जन्मस्थान की ओर जाने वाले मार्गों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।

 
विज्ञापन
Krishna Janmashtami 2026: CM Yogi Offers Prayers at Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura
सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला
जन्माष्टमी के मौके पर देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान भी श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा। कान्हा की जन्मभूमि पर मुख्यमंत्री के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ जन्माष्टमी का धार्मिक उत्साह और भी बढ़ गया।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed