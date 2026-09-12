{"_id":"6aa4ff2cd181142a76023765","slug":"video-public-relations-to-make-the-mahapanchayat-against-pollution-a-success-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्रदूषण के खिलाफ महापंचायत को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोसीकलां। कोटवन औद्योगिक क्षेत्र नवीपुर में टायर प्लांट और थर्माकोल प्लांट के जहरीले प्रदूषण के खिलाफ रविवार को होने वाली महापंचायत के ग्रामीणों ने शनिवार को 8 गांवों में जनसंपर्क कर भाग लेने का आह्वान किया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भोलू, प्रीतम, गोविन्दा, गोविन्द मुखिया, राजवीर, रामवीर बीडीसी, गुरदेव, शिवम, संजीव आदि ने कोटवन, दहगांव, नवीपुर, उमरायला, नगला हसनपुर, बठैन खुर्द, बठैनकलां, कोसी आदि में जनसंपर्क किया। आरोप है कि टायर प्लांट बिना मानकों के चल रहे हैं। दिन-रात चिमनियों से काला जहरीला धुआं उगला जा रहा है। केमिकल युक्त कचरा खुले में फेंका जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र की हवा जहरीली हो गई है। हर घर में सांस, दम घुटने, खांसी, एलर्जी के मरीज हैं। टीबी, अस्थमा, फेफड़ों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई परिवार उजड़ चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिषी चौधरी ने बताया कि महापंचायत के बाद ग्रामीण कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण को ज्ञापन देकर समस्या के निदान की मांग करेगें।

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