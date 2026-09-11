मथुरा: चिकित्सा अधीक्षक के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक, सीएचसी राल में फिर हुई बहाली; डीएम से मांगा हलफनामा

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मामला 13 जुलाई के एक आदेश से जुड़ा है। उस आदेश में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राकेश सिंह को अधीक्षक पद से हटाकर सीएचसी नौहझील में चिकित्सा अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया था। राकेश सिंह ने नौहझील में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस पर विभाग ने उनका वेतन रोक दिया। राकेश सिंह ने कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के किसी चिकित्सक के तबादले का निर्देश देने के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाया। अदालत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी पूछा कि उन्होंने जिलाधिकारी के निर्देश को किस आधार पर लागू किया। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों से तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राकेश सिंह की सीएचसी राल में अधीक्षक पद पर बहाली हो गई है। अब मामले की अगली सुनवाई में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जवाब पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।