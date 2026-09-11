प्रेमिका नहीं बन सकती थी मां: साधु की एक भविष्यवाणी और फिर प्रेमी ने रची ऐसी साजिश, पुलिस भी रह गई सन्न

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सीओ ने बताया कि गिरफ्तार महिला सीमा की शादी वर्ष 2018 में देशराज से हुई थी। कई वर्ष तक संतान न होने पर पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद सीमा मुरैना जिला अस्पताल में निजी दाई का काम करने लगी और वहीं संजीव के साथ किराये के मकान में लिव-इन रिलेशन में रहने लगी।पुलिस के अनुसार, दोनों पांच सितंबर को घूमने के लिए मथुरा आए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास एक साधु ने सीमा का हाथ देखकर उसकी कुंडली में संतान सुख होने की बात कही थी। संतान की चाह में दोनों ने आठ सितंबर को मथुरा जंक्शन के गेट नंबर-2 के बाहर से बच्चे का अपहरण कर लिया। उस समय बच्चा अपनी मां के पास सो रहा था।बच्चे को लेकर दोनों मुरैना चले गए। वहां से मंदिर में दर्शन कराने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान हाईवे थाना पुलिस और साइबर सर्विलांस टीम ने सूचना के आधार पर 11 सितंबर को सुबह करीब 7:10 बजे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से अपहृत बच्चा सकुशल बरामद हो गया। पुलिस ने बच्चे को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया।