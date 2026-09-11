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प्रेमिका नहीं बन सकती थी मां: साधु की एक भविष्यवाणी और फिर प्रेमी ने रची ऐसी साजिश, पुलिस भी रह गई सन्न

Fri, 11 Sep 2026 02:47 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 11 Sep 2026 02:47 PM IST
सार

मथुरा जंक्शन के गेट नंबर-2 के बाहर मां के पास सो रहे पांच माह के बच्चे को प्रेमी जोड़े ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था। पुलिस और साइबर सर्विलांस टीम ने 11 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद कर लिया।
 

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Couple Kidnaps Five-Month-Old Baby Over Desire for a Child, Arrested; Infant Safely Recovered
पुलिस गिरफ्त में प्रेमी प्रेमिका - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मथुरा जंक्शन से पांच माह के बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से बच्चे को सकुशल बरामद कि गया है। पुलिस ने बच्चे को उसके माता-पिता को सौंप दिया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता के दौरान सीओ रिफाइनरी प्रवीण तिवारी ने घटना का खुलासा किया।
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सीओ ने बताया कि गिरफ्तार महिला सीमा की शादी वर्ष 2018 में देशराज से हुई थी। कई वर्ष तक संतान न होने पर पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद सीमा मुरैना जिला अस्पताल में निजी दाई का काम करने लगी और वहीं संजीव के साथ किराये के मकान में लिव-इन रिलेशन में रहने लगी।
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पुलिस के अनुसार, दोनों पांच सितंबर को घूमने के लिए मथुरा आए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास एक साधु ने सीमा का हाथ देखकर उसकी कुंडली में संतान सुख होने की बात कही थी। संतान की चाह में दोनों ने आठ सितंबर को मथुरा जंक्शन के गेट नंबर-2 के बाहर से बच्चे का अपहरण कर लिया। उस समय बच्चा अपनी मां के पास सो रहा था।
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बच्चे को लेकर दोनों मुरैना चले गए। वहां से मंदिर में दर्शन कराने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान हाईवे थाना पुलिस और साइबर सर्विलांस टीम ने सूचना के आधार पर 11 सितंबर को सुबह करीब 7:10 बजे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से अपहृत बच्चा सकुशल बरामद हो गया। पुलिस ने बच्चे को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया।
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