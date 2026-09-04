VIDEO: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर छाता में निकाली शोभायात्रा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

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मथुरा के छाता में हर वर्ष की भांति कस्बे के शेरगढ़ रोड स्थित बिहारी जी मंदिर से शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यदुवंशी समाज की ओर से भव्य भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शुभारंभ बिहारी जी मंदिर से लड्डू गोपाल की आरती कर किया गया। शोभायात्रा में कई झांकियां शामिल रहीं। शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। इस दौरान पूरा कस्बा भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। डीजे पर बज रहे धार्मिक भजनों और श्रीकृष्ण के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

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