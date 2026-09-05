आसमान में बन गई लड्डू गोपाल की तस्वीर: जन्माष्टमी पर ब्रज में 500 ड्रोन का करिश्मा, वीडियो कर देगा मंत्रमुग्ध

बारिश के कारण हुई देरी के बाद रात 11:30 बजे किशोरी रमण कॉलेज के ऊपर 500 ड्रोन ने एक साथ उड़ान भरी, तो दर्शक रोमांचित हो उठे। बॉटलैब डायनामिक्स द्वारा संचालित इस शो में आसमान में कन्हैया की बाल लीलाओं की 12 से अधिक मनोहारी आकृतियां साकार हुईं। शो की शुरुआत मोर पंख से हुई, जिसके बाद यमुना पार करते वासुदेव, यशोदा की गोद में कन्हैया, माखन चोरी, गाय को दुलारते कृष्ण, सुदर्शन चक्र और बांसुरी बजाते मुरारी के आकृतियों ने श्रद्धालुओं को अभिभूत कर दिया।सफल आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने ड्रोन का संचालन करने वाली विशेषज्ञ टीम को सम्मानित किया।