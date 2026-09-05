जन्माष्टमी 2026: बांके बिहारी का दिव्य अभिषेक, रात 1.55 पर हुई मंगला आरती; छवि देख मंत्रमुग्ध हो गए श्रद्धालु

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कान्हा के जन्म पर पूरा वृंदावन भक्ति के रंग में रंग गया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों से लेकर गलियों तक श्रद्धालुओं का ऐसा रेला नजर आया, मानो आस्था की धारा बह निकली हो। हर भक्त की एक ही चाह थी आराध्य के जन्मोत्सव का साक्षी बनकर उनके सांवरे स्वरूप की एक झलक पा लेना। श्रीबांकेबिहारी मंदिर में जन्माष्टमी की मध्यरात्रि पर्दे की ओट में ठाकुरजी का जन्माभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यमुनाजल, केवड़ा-गुलाबजल, इत्र, नवरत्न और औषधीय द्रव्यों से ठाकुरजी का अभिषेक किया गया।

अभिषेक के बाद ठाकुरजी को बेशकीमती नगों से जड़ित जरी की पोशाक धारण कराकर पाग, पंजीरी, मेवा, फल और दूध से बने मिष्ठान्न निवेदित किए गए। सेवायत ने 21 किलो का मावा का केक भी काटा। रात करीब 1:55 बजे होने वाली आरती के दर्शन के लिए भक्त घंटों पहले से उत्सुक रहे। वर्ष 2023 में मंगला आरती के दौरान हुए हादसे के बाद कोर्ट के आदेश के बाद हाईपावर्ड कमेटी ने इस बार भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 600 लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया। इसके लिए प्रवेश पास जारी किए गए है।





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लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए किए दर्शन

मंदिर के बाहर चबूतरे और गली में खड़े होकर श्रद्धालु टीवी स्क्रीन पर आराध्य को निहारकर खुद को धन्य करते नजर आए। मंदिर के चबूतरे के अलावा विद्यापीठ चौराहा, किशोरपुरा तिराहा, जुगलघाट, जादौन पार्किंग पर स्क्रीन लगाकर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए श्रद्धालुओं को आराध्य के दर्शन कराए। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि इस बार पहली बार मंगला आरती का सजीव प्रसारण किया जाएगा।





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