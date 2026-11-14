{"_id":"6af87528810ac79da9011d14","slug":"video-pandit-jawaharlal-nehru-birth-anniversary-observed-in-mathura-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पंडित नेहरू की मनाई जयंती, देश के औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास में योगदान को किया याद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोधी समिति ने जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती पर शनिवार को जवाहर नर्सरी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के अध्यक्ष कामरेड शिवदत्त चतुर्वेदी ने कहा कि नेहरू आधुनिक भारत के वास्तविक निर्माता थे। उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश के औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास की नींव रखी। बांध, भारी उद्योग, तकनीकी एवं मेडिकल संस्थानों की स्थापना के साथ मिश्रित और सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाया। संसदीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत आधार दिया। कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय शर्मा एड. ने कहा कि नेहरू ने देश को एकजुट करने और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना से देश को आधुनिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। संचालन कांग्रेस के जिला महासचिव वैद्य मनोज गौड़ ने किया। इस दौरान सुशील सागर एड., पीसीसी सदस्य लता चौहान, महेश चौबे, सरदार सिंह एड., योगेश सिसोदिया, नीरज निषाद एड., योगेंद्र सिंह, हीरालाल, दिलशाद सिद्दकी, मोनू बघेल, सुरेश शर्मा आदि ने नेहरू के पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया।

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