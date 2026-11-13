मथुरा-वृंदावन में आयकर का छापा:  गुरुकृपा बिल्डर समेत कई ठिकानों पर छापा, सुबह 5 बजे ही पहुंच गई टीम

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सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह पांच बजे आयकर विभाग की करीब चार दर्जन गाड़ियों से टीमें मथुरा पहुंचीं। इसके बाद अलग-अलग टीमों में बंटकर अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर एक साथ सर्वे शुरू किया। शंकर सेठ से जुड़े ठिकानों पर पहुंची टीम ने दस्तावेज कारोबारी रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित अभिलेखों की जांच-पड़ताल की। विज्ञापन



सूत्रों के अनुसार, डालमिया बाग पेड़ कटान प्रकरण से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई होने की चर्चा है। हालांकि, इस संबंध में अभी विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह पांच बजे आयकर विभाग की करीब चार दर्जन गाड़ियों से टीमें मथुरा पहुंचीं। इसके बाद अलग-अलग टीमों में बंटकर अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर एक साथ सर्वे शुरू किया। शंकर सेठ से जुड़े ठिकानों पर पहुंची टीम ने दस्तावेज कारोबारी रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित अभिलेखों की जांच-पड़ताल की।सूत्रों के अनुसार, डालमिया बाग पेड़ कटान प्रकरण से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई होने की चर्चा है। हालांकि, इस संबंध में अभी विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं की गई है।

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मथुरा में शुक्रवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा और वृंदावन में कई प्रतिष्ठानों और कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ सर्वे शुरू किया। सुबह करीब छह बजे गाजियाबाद से पहुंची विभाग की टीमों ने वृंदावन स्थिति रेडिशन होटल और धौलीप्याऊ स्थित शंकर सेठ के तीनों गुरुकृपा होटलों समेत कई स्थानों पर कार्रवाई दोपहर तक जारी रही। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक और कारोबारी जगत में खलबली मच गई।