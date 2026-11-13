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मथुरा-वृंदावन में आयकर का छापा:  गुरुकृपा बिल्डर समेत कई ठिकानों पर छापा, सुबह 5 बजे ही पहुंच गई टीम

Fri, 13 Nov 2026 12:44 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 12:44 PM IST
सार

मथुरा और वृंदावन में आयकर विभाग ने शुक्रवार सुबह पांच बजे से कई कारोबारियों के ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की। रेडिशन होटल और गुरुकृपा बिल्डर समेत कई स्थानों पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
 

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Income Tax Department Raids Multiple Locations in Mathura and Vrindavan Including Radisson Hotel
मथुरा-वृंदावन में आयकर का छापा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मथुरा में शुक्रवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा और वृंदावन में कई प्रतिष्ठानों और कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ सर्वे शुरू किया। सुबह करीब छह बजे गाजियाबाद से पहुंची विभाग की टीमों ने वृंदावन स्थिति रेडिशन होटल और धौलीप्याऊ स्थित शंकर सेठ के तीनों गुरुकृपा होटलों समेत कई स्थानों पर कार्रवाई दोपहर तक जारी रही। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक और कारोबारी जगत में खलबली मच गई।
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सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह पांच बजे आयकर विभाग की करीब चार दर्जन गाड़ियों से टीमें मथुरा पहुंचीं। इसके बाद अलग-अलग टीमों में बंटकर अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर एक साथ सर्वे शुरू किया। शंकर सेठ से जुड़े ठिकानों पर पहुंची टीम ने दस्तावेज कारोबारी रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित अभिलेखों की जांच-पड़ताल की।
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सूत्रों के अनुसार, डालमिया बाग पेड़ कटान प्रकरण से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई होने की चर्चा है। हालांकि, इस संबंध में अभी विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं की गई है।
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