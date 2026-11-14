VIDEO: नेहरू के विचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे : मुकेश धनगर

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पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती पर शनिवार को सेठबाड़ा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में पुष्पांजलि नमन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि नेहरू का मानना था कि राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और खुशहाल हो। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना कर आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान और दूरदर्शी विचार सदैव देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने किया। इस दौरान मनोज गौड़, लता चौहान, रूपा लवानिया, दीपक दीक्षित, अनमोल कुंतल, रवि वाल्मीकि, रमेश कश्यप, जिलानी कादरी, महेश चौबे, पार्षद अबरार कुरैशी, शैलेंद्र चौधरी, बलवीर सिंह, अनिल खरे, अशोक श्रीवास्तव, शंकर लाल बघेल, लोकेंद्र सिंह यादव, राजेश कुमार, वकील कुरैशी, सुरेश शर्मा, राजेश कुमार, दिलशाद खान और पीएल वार्ष्णेय सहित अन्य कांग्रेसजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की।

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