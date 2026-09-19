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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   House lock broken jewelry worth six lakhs and one lakh in cash stolen

VIDEO: मकान का ताला तोड़कर छह लाख के जेवर और एक लाख नकदी चोरी

Sat, 19 Sep 2026 07:31 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:31 PM IST
House lock broken jewelry worth six lakhs and one lakh in cash stolen
मथुरा के कोसीकलां में भरतपुरिया पेच क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर करीब छह लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और एक लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली। वारदात के समय मकान स्वामी अपने गांव गए हुए थे। सुबह घर लौटने पर मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिलने और घर का सामान अस्त-व्यस्त देखकर चोरी की घटना का पता चला। मकान स्वामी देशराज ने बताया कि वह शुक्रवार की शाम को किसी काम से गांव फूलगढ़ी गए हुए थे। शनिवार की सुबह लौटकर मकान पर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अनहोनी की आशंका में वह तत्काल घर के अंदर पहुंचे। अंदर कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियों और अन्य स्थानों को खंगालने पर करीब तीन तोले सोने के आभूषण, एक लाख रुपये की नकदी तथा चांदी के आभूषण गायब मिले। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब छह लाख रुपये बताई गई है। देशराज ने बताया कि चोरी का पता चलने के बाद उन्होंने तत्काल आसपास के लोगों को और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मकान के आसपास की स्थिति देखने के साथ ही घटना के संबंध में परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस अब चोरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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