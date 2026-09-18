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श्रीजी मंदिर में राधारानी के प्राकट्य की बधाई का क्रम शुरू होते ही बरसाना का माहौल भक्तिमय हो गया। दूर-दराज से आए श्रद्धालु राधारानी के दर्शन और प्राकट्य उत्सव के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के साथ प्रमुख मार्गों और भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। राधाष्टमी के आयोजन को लेकर अधिकारियों ने बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बरसाना को जोन और सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विज्ञापन विज्ञापन



श्रीजी मंदिर में राधारानी के प्राकट्य की बधाई का क्रम शुरू होते ही बरसाना का माहौल भक्तिमय हो गया। दूर-दराज से आए श्रद्धालु राधारानी के दर्शन और प्राकट्य उत्सव के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के साथ प्रमुख मार्गों और भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। राधाष्टमी के आयोजन को लेकर अधिकारियों ने बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बरसाना को जोन और सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

राधाष्टमी के महापर्व को लेकर बरसाना पूरी तरह सज गया है। श्रीजी के प्राकट्य उत्सव की पूर्व संध्या पर बरसाना में बधाइयों के स्वर गूंजते रहे। मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। राधाष्टमी पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। चप्पे-चप्पे पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेगा।