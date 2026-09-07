{"_id":"6a9edce11511653a8c08c9e4","slug":"video-four-vehicles-left-for-the-promotion-of-national-lok-adalat-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार को चार वाहन रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रचार-प्रसार अभियान तेज कर दिया गया है। सोमवार को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष विकास कुमार ने न्यायालय परिसर से चार प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देंगे और लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए जागरूक करेंगे। प्रचार वाहनों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी और पराविधिक स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। वाहनों के माध्यम से आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि और इसमें मामलों के निस्तारण के संबंध में जानकारी दी जा रही है। अभियान के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने लंबित मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तुत करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनीता सिंह ने बताया कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का पूरे जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। प्रचार वाहनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को अपने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने वादकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमे को चिन्हित कर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उसका निस्तारण कराने की अपील की है। इस दौरान अपर जिला जज अजय पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा, बार अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, सचिव मनोज शर्मा, डीजीसी शिवराम तरकर आदि मौजूद रहे।

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