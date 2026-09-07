मथुरा में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग: जल गया सारा सामान, लपटों को देख दहशत में आए लोग; लाखों का नुकसान

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शोरूम कर्मचारियों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। कुछ ही देर में आग ने पूरे फर्नीचर गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। दमकल की करीब चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। फर्नीचर स्वामी मोनू पांडे के अनुसार करीब 30 से 35 लख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। विज्ञापन

शोरूम कर्मचारियों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। कुछ ही देर में आग ने पूरे फर्नीचर गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। दमकल की करीब चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। फर्नीचर स्वामी मोनू पांडे के अनुसार करीब 30 से 35 लख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है।

मथुरा के थाना कोतवाली मंडी लिंक रोड में बीएसए रोड स्थित पांडे फर्नीचर शोरूम में सोमवार शाम करीब छह बजे अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और शोरूम में रखा फर्नीचर व अन्य सामान धू-धूकर जलने लगा। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।