मथुरा: रात में डकैती का प्लान, पांच बदमाश गिरफ्तार; पुलिस ने वारदात से पहले ही मंसूबों पर फेर दिया पानी

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पुलिस टीम रात में कुंभ क्षेत्र स्थित देवराहा बाबा घाट की ओर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि मार्ग के आगे मोड़ के पास कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में बैठे हैं और किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और पांचों आरोपियों को दबोच लिया।पकड़े गए आरोपियों की पहचान सूरज कुमार निवासी साहिबगंज, राहुल कुमार निवासी महादेव वरण, तूफान कुमार निवासी साहिबगंज, रोहित शेख निवासी महाराजपुर, झारखंड और विजय कुमार निवासी नई आबादी, पाराशर कालोनी, आगरा के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों के पास मिले मोबाइल को लेकर भी जानकारी सामने आई। आरोपियों ने बताया कि मोबाइल रविवार सुबह निधि वन मंदिर से चोरी किया गया था। इसके अलावा उनके पास से 1750 रुपये और पांच छुरे बरामद किए गए। वृंदावन कोतवाली पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।