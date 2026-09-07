अधिवक्ताओं में मारपीट का वीडियो: एक दूसरे में जड़े थप्पड़, जमकर हुई मारपीट; कोर्ट में जिरह के बाद भिड़ गए वकील

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तहसीलदार अमित त्रिपाठी ने बताया कि गांव जसाैंद में एक पक्ष ने सरकारी जमीन पर मकान बनाने की शिकायत की थी। वहीं, दूसरे पक्ष का आरोप था कि यह शिकायत मनगढ़ंत है। इस मामले में सोमवार को तहसीलदार कोर्ट मेंं सुनवाई थी। दोनो पक्ष कोर्ट में हाजिर हुए थे।सुनवाई के बाद बाहर निकलते ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। इस घटना का वहां माैजूद लोगों ने वीडियो बना लिया, जिसमें कपड़े भी फटे हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में कुछ लोगों दोनों अधिवक्तओं को हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं।घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन ने माैके पर जाकर जांच करने का निर्णय लिया है। तहसीलदार अमित त्रिपाठी का कहना है कि गांव में टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।