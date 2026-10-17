फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   English questions in DEl Ed back-paper examination left students puzzled

VIDEO: डीएलएड बैक पेपर परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नों ने छात्रों को उलझाया

Sat, 17 Oct 2026 08:27 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:27 PM IST
English questions in DEl Ed back-paper examination left students puzzled
मथुरा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) चतुर्थ सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। अंतिम दिन दो केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 86 फीसदी से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए। हिंदी और शांति शिक्षा के प्रश्नपत्र आसान रहे, जबकि अंग्रेजी के प्रश्नों ने प्रशिक्षुओं को थोड़ा उलझाया। प्रशिक्षुओं ने अंग्रेजी के पेपर को मध्यम बताया। परीक्षा देकर निकले छात्र-छात्राओं के चेहरों पर संतोष दिखा। हिंदी विषय में 106 पंजीकृत छात्रों में से 89 उपस्थित रहे। अंग्रेजी में 305 पंजीकृत प्रशिक्षुओं में से 285 ने परीक्षा दी। शांति शिक्षा एवं सतत विकास में 103 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 87 उपस्थित रहे। डायट प्राचार्य धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। पूरी परीक्षा नकलविहीन और सुचारु ढंग से संपन्न हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शामली: अंकित बालियान हत्याकांड में तिहाड़ जेल से लाए गए गोगी गैंग के दो शूटर, कड़ी सुरक्षा में कैराना कोर्ट में पेशी

Ankit Baliyan Murder Case: Two Gogi Gang Shooters Brought from Tihar Jail, Produced in Kairana Court
Meerut
17 Oct 2026

कानपुर में नौबस्ता हमीरपुर रोड पर बड़ी चोरी, लगभग ढाई लाख रुपये का माल साफ

Major Theft in Kanpur on Naubasta Hamirpur Road Goods Worth Approximately 2.5 Lakh Stolen
Kanpur
17 Oct 2026

भिवानी जिला नागरिक अस्पताल के जच्चा-बच्चा वार्ड पर बेड पर महिला की डिलीवरी, नवजात की मौत

Woman gives birth on a bed in the maternity ward of the Bhiwani District Civil Hospital; newborn dies.
Bhiwani
17 Oct 2026

झज्जर के बेरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दो दिवसीय मेला शुरू, मंदिर में सुबह चार बजे से भक्तों की भीड़ उमड़ी

A two-day fair has begun at the Mata Bhimeshwari Devi Temple in Beri, Jhajjar; crowds of devotees have been gathering at the temple since 4:00 AM.
Jhajjar/Bahadurgarh
17 Oct 2026

Video: नरही के प्राथमिक विद्यालय में विशेष कैंप, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग

Video: नरही के प्राथमिक विद्यालय में विशेष कैंप, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग
Lucknow
17 Oct 2026
विज्ञापन

Video: पानी घटा, लेकिन श्रीराम विहार कॉलोनी में संकट बरकरार; 7-8 दिन से बिजली गुल

Video: पानी घटा, लेकिन श्रीराम विहार कॉलोनी में संकट बरकरार; 7-8 दिन से बिजली गुल
Lucknow
17 Oct 2026

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी घटा, दुकानदारों को भारी नुकसान

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी घटा, दुकानदारों को भारी नुकसान
Lucknow
17 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हुए परिवार, रो पड़ीं गरीब महिलाएं

Agra: Families Protest Demolition of Five Houses in Garib Nagar Ratanpura
Agra
17 Oct 2026

VIDEO: आगरा में बारह खंभा रेलवे फाटक पर भीषण जाम, यात्रियों को हो रही परेशानी

Heavy Traffic Jam at Barah Khamba Railway Crossing in Agra, Commuters Face Hardships
Agra
17 Oct 2026

VIDEO: आगरा में ईदगाह ROB का काम शुरू, बारह खंभा फाटक बंद; जान जोखिम में डाल पटरियां पार कर रहे बाइक सवार

Bike Riders Risk Lives as Barah Khamba Railway Crossing Closes for ROB Work
Agra
17 Oct 2026

VIDEO: शिक्षिका को डीएम से मिलने भी न दिया, इसलिए एबीएसए ने लगाई फटकार

Teacher Allegedly Rebuked for Bringing Students to DM’s Public Grievance Meeting
Firozabad
17 Oct 2026

वीडियो: प्ले वे स्कूल नालागढ़ में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Video: Children showcase their talent at a fancy dress competition at Play Way School, Nalagarh
Solan
17 Oct 2026

चंबा: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

Chamba: Leader of the Opposition Jairam Thakur targets the Congress government
Chamba
17 Oct 2026

Video: रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

Video: रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
Raebareli
17 Oct 2026

Video: विशेष पुनरीक्षण अभियान, डीएम ने हारीपुर और बालपुर प्रथम बूथ का किया निरीक्षण

Video: विशेष पुनरीक्षण अभियान, डीएम ने हारीपुर और बालपुर प्रथम बूथ का किया निरीक्षण
Gonda
17 Oct 2026

Video: 308 पहियों पर बेल्जियम से आया 200 टन का बेसल बलरामपुर में बहराइच हाईवे पर पहुंचा

Video: 308 पहियों पर बेल्जियम से आया 200 टन का बेसल बलरामपुर में बहराइच हाईवे पर पहुंचा
Balrampur
17 Oct 2026

भानियावाला में यूकेडी ने फूंका भाजपा का पुतला, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग

Dehradun:UKD burns effigy of BJP in Bhaniyawala, demands justice for Ankita Bhandari
Dehradun
17 Oct 2026

VIDEO: भयानक हादसे का सीसीटीवी, युवती की दर्दनाक मौत

22-Year-Old Student Dies After Being Trapped Under Loader Wheel
Agra
17 Oct 2026

कानपुर हाईवे ढाबा लूटकांड का खुलासा, 250 सीसीटीवी खंगालकर एक आरोपी गिरफ्तार

Kanpur highway dhaba robbery case solved one suspect arrested after scanning 250 CCTV feeds
Kanpur
17 Oct 2026

वीडियो: नेगी राम हत्याकांड मामले में डीसी चंबा से मिले परिजन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

Family members of the victim in the Negi Ram murder case met with the Chamba DC and demanded an impartial investigation
Chamba
17 Oct 2026

VIDEO: बसई मोहम्मदपुर में दर्दनाक हादसा, देवी को खीर का भोग लगाने जा रहे 10 लोग ई-रिक्शा पलटने से झुलसे

Tragic accident in Basai Mohammadpur: 10 people on their way to offer *kheer* to the Goddess sustained burns after their e-rickshaw overturned.
Firozabad
17 Oct 2026

नवरात्रि विशेष: 60 फीट ऊंचे हिडोलना झूले पर सजी नौ देवियों की अलौकिक झांकी, उमड़े श्रद्धालु

Divine Fusion of Faith & Art: 9 Goddesses on a 60ft Swing in Jaisinagar Draw Massive Devotee Crowds
Madhya Pradesh
17 Oct 2026

बड़कोट में मां भगवती के जयकारों से गूंजा नगर, जागरण से पहले निकली भव्य शोभायात्रा

Uttarkashi:Barkot resounds with chants in honor of Goddess Bhagwati; grand procession held ahead of the all-night vigil (jagran)
Uttarkashi
17 Oct 2026

कानपुर के नौबस्ता चौराहे पर ऑटो बैक करने को लेकर भिड़े चालक, जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़

Auto rickshaw drivers clash at Kanpur Naubasta intersection over reversing their vehicles
Kanpur
17 Oct 2026

कोटा बस हादसा: घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे ओम बिरला, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश

Kota Bus Accident: Om Birla Visits Injured Passengers in Hospital, Directs Doctors to Ensure Best Treatment
Kota
17 Oct 2026

स्नातक एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के विरोध में शास्त्री घाट पर धरना, VIDEO

Protest Shastri Ghat against cancellation nomination graduate MLC candidate
Varanasi
17 Oct 2026

मेरठ: मृत्युदंड के बाद मुस्कान-रविता हाईकोर्ट में लड़ेंगी केस, जेल में दोनों ने मांगे प्राइवेट वकील, रविता-अमरदीप को मिले कैदी नंबर

Meerut Murder Cases: Muskan and Ravita Seek Private Lawyers to Appeal Death Sentences in High Court
Meerut
17 Oct 2026

कुल्लू: राजेश शर्मा बोले- बच्चे रटने की मशीन न बने, कौशल बढ़ा दें रोजगार

Rajesh Sharma says children should not become rote-learning machines; developing skills will lead to employment.
Kullu
17 Oct 2026

सोलन: कांग्रेस पर भाजपा का वार, शैलेंद्र गुप्ता बोले- महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी अधूरी

Solan: BJP attacks Congress; Shailendra Gupta says the guarantee of Rs 1,500 to women remains unfulfilled.
Solan
17 Oct 2026

कानपुर के घाटमपुर में मिशन शक्ति, छात्रा दीक्षा बनीं एक दिन की एसडीएम और दिव्या तहसीलदार

Mission Shakti in Ghatampur, Kanpur Student Diksha becomes SDM for a day Divya becomes Tehsildar
Kanpur
17 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed