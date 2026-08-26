VIDEO: सड़क किनारे डाल दिए सड़े हुए आलू, दुर्गंध से राहगीरों और छात्र-छात्राओं की बढ़ी परेशानी

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मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में खर्रा स्थित कोल्ड स्टोर संचालक के द्वारा सड़ा हुआ आलू सड़क के किनारे डाल दिया गया है, जिससे सड़े हुएआलू की बदबू से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं पास में ही स्थित जय मां इंस्टीट्यूट महाविद्यालय के स्कूल के छात्र छात्राओं को भी हवा के साथ सड़े हुए आलू की दुर्गंध आने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने जिला उद्यान अधिकारी मैनपुरी से कोल्ड स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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