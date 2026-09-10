Mainpuri News: करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 10 Sep 2026 11:25 PM IST
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मैनपुरी। मोहल्ला खरगजीत नगर में बृहस्पतिवार दोपहर एक मकान में पुताई का काम कर रहे 26 वर्षीय मजदूर करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मौत का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला कैथ निवासी आशीष कुमार (26) मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। वह अन्य मजदूर साथियों के साथ बृहस्पतिवार को खरगजीत नगर स्थित एक मकान में पुताई और पुट्टी का काम करने गया था। दोपहर के समय आशीष दीवार पर पुट्टी लगा रहा था, तभी बिजली की केबल के कटे हिस्से में उनका हाथ छू गया। करंट की चपेट में आकर वह अचेत होकर गिर गया। साथी मजदूर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां जांच के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि परिजन की सूचना के अनुसार युवक की मृत्यु करंट लगने से हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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