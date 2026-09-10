Mainpuri News: लाइसेंसी बंदूक तानकर महिला को जान से मारने की दी धमकी

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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला को लाइसेंसी बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी पहले भी छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे चुका है। इस मामले में राज्य महिला आयोग लखनऊ के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि आठ जुलाई 2026 की शाम करीब तीन बजे घर के सामने सड़क किनारे बंधी भैंस को सुरक्षित स्थान पर बांधने गई थीं। उसी समय गांव का रहने वाला रामप्रकाश आया और बेवजह उन पर लाइसेंसी बंदूक तान दी। धमकी देते हुए कहा कि कल तूने पुलिस बुलाई थी। दोबारा ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग लखनऊ को भेजे प्रार्थनापत्र में बताया कि आरोपी पूर्व में उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका है। जिसकी शिकायत थाना कुर्रा में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने अपने व परिवार की सुरक्षा का खतरा बताते हुए आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की मांग रखी। राज्य महिला आयोग से प्राप्त निर्देश के बाद कुर्रा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।